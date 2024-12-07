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Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Aras Kargo'yu 3-0 Mağlup Etti

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Aras Kargo'yu net bir skorla geçti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:21
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Aras Kargo'yu 3-0 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kritik Maç

Voleybol severler için heyecan dolu anların yaşandığı Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12. hafta maçları devam ediyor. Bu hafta, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, sahasında Aras Kargo ile karşı karşıya geldi.

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'un Üstün Performansı

Maç, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'un üstün performansı ile sonuçlandı. Ev sahibi ekip, Aras Kargo karşısında dominant bir oyun sergileyerek, karşılaşmayı 3-0 gibi net bir skorla kazandı.

Bu sonuç, Keçiören'in ligdeki iddiasını güçlendirirken, Aras Kargo için de yeniden değerlendirilmesi gereken bir durum oluşturdu. Taraftarlar, galibiyetle birlikte coşkulu anlar yaşadı ve takımın yanında olmanın mutluluğunu paylaştı.

Ayrıca, bu maç sonrasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, ligdeki pozisyonunu sağlamlaştırdı ve gelecek haftalar için umut verici bir performans sergiledi.

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