Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 Geçti

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'tan Çarpıcı Galibiyet

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyesi karşısında etkileyici bir performans sergileyerek deplasmandan 3-0'lık üstünlükle döndü. Bu galibiyet, Keçiören Belediyesi'nin ligdeki iddiasını güçlendirdi.

Maçın Detayları

Karşılaşma boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Keçiören Belediyesi, maçın ilk setinden itibaren rakibine üstünlük sağladı. Bu sonuç, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop için ligde önemli bir avantaj sağladı.