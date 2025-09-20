Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 2-1 Sipay Bodrum FK
Trendyol 1. Lig | 6. Hafta
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.
Karşılaşma boyunca ev sahibi ekip oyunu elinde tutarken, alınan galibiyetle Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü puan tablosunda önemli bir adım attı. Sipay Bodrum FK ise sahadan 1 gollü mağlubiyetle ayrıldı.
Maçın skoru ve haftaya dair gelişmeler, ligdeki rekabeti ve puan mücadelelerini doğrudan etkiledi.