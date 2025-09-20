Keçiörengücü 2-1 Sipay Bodrum FK — Trendyol 1. Lig 6. Hafta

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, evinde Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:15
Keçiörengücü 2-1 Sipay Bodrum FK — Trendyol 1. Lig 6. Hafta

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 2-1 Sipay Bodrum FK

Trendyol 1. Lig | 6. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma boyunca ev sahibi ekip oyunu elinde tutarken, alınan galibiyetle Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü puan tablosunda önemli bir adım attı. Sipay Bodrum FK ise sahadan 1 gollü mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın skoru ve haftaya dair gelişmeler, ligdeki rekabeti ve puan mücadelelerini doğrudan etkiledi.

