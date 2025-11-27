Keltepe Kayak Merkezi'nde Sezon Öncesi Hazırlıklar Yoğunlaşıyor

Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları yoğunlaşıyor

Karabük’te yeni sezon için bakım ve onarım çalışmaları

Karabük’te, Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi yeni sezon öncesi yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyor. Bölgenin 2 bin rakımla en yüksek kesiminde kurulu merkezde, tesisin güvenliği ve pistlerin kullanıma hazır hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

İnceleme programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Kayak Merkezi Tesis Amiri ve Kurum Mühendisi Zekeriya Şahan ile ilgili personel katıldı. Yetkililer, sezon öncesi yürütülen işleri yerinde takip etti.

Tesisin telesiyej ve teleski gibi mekanik sistemlerinin bakım ve standart kontrolleri daha önce tamamlandı. Şu anda pistlerde meydana gelen aşınma ve bozulmaların giderilmesine yönelik bakım-onarım çalışmaları yoğunlaştırılmış durumda.

Pistlerdeki malzeme temini, makine çalışmaları ve teknik destek işlemleri ise Karabük İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülüyor. Yetkililer, planlanan onarımlar tamamlandığında kayak merkezinin yeni sezona hazır hale geleceğini belirtti.

