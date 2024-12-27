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Kemal Özdeş, MKE Ankaragücü'nün Yeni Teknik Direktörü Oldu

MKE Ankaragücü, sezon başında ayrıldığı Kemal Özdeş'i yeniden teknik direktör olarak göreve getirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:16
Kemal Özdeş, MKE Ankaragücü'nün Yeni Teknik Direktörü Oldu

Kemal Özdeş, MKE Ankaragücü'nde Yeniden Göreve Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon başında resmi maça çıkmadan yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Özdeş'i yeniden takımın başına getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Özdeş ve ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. MKE Ankaragücü, Özdeş ile birlikte yeni bir başlangıç yapmak için iddialı bir adım attı.

Geçtiğimiz sezon başında MKE Ankaragücü, Özdeş'i teknik direktör olarak göreve getirmiş ancak lig başlamadan yollarını ayırma kararı almıştı. Takım, ilk olarak Cihat Arslan yönetiminde başlayarak ve sonrasında Kenan Koçak ile devam etmişti. Ancak, sezonun ikinci yarısında takımı yeniden Kemal Özdeş'e emanet etme kararı alındı.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde 24 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor. Özdeş’in tekrar göreve gelmesiyle kulüp, ligin ikinci yarısında daha başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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