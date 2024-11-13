Kemer'de Macera Motosikleti Tutkunları Buluşuyor

Kemer'de Macera Motosikleti Yarışı Yapılacak

Antalya'nın doğal güzellikleriyle ünlü Kemer ilçesinde, Sky Adventure isimli macera motosikleti yarışı 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Kemer Belediyesi ve Kaymakamlığı'nın destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan etkinlik, motosiklet tutkunlarına Batı Toros Dağları'nda eşsiz bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü'nden Açıklama

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir, "Sea To Sky" motosiklet yarışını dünya markası haline getirdikten sonra, bölgenin spor turizmine katkı sağlayacak yeni bir etkinlik hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Özdemir, son yıllarda macera motosikleti sektöründe kayda değer bir gelişme yaşandığını ancak dünya genelinde bu branşta düzenlenen etkinlik sayısının oldukça az olduğunu belirtti. Bu sebeple, motosiklet yarışlarındaki dünya şampiyonası deneyimlerini uygulayarak Sky Adventure yarışını organize etmeye karar verdiklerini açıkladı.

Önümüzdeki yıl için uluslararası düzeyde bir etkinlik planladıklarını kaydeden Özdemir, bu yıl itibarıyla yalnızca ulusal çapta katılımcılara kayıt alacaklarını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.