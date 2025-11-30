Kenan Eren Kahraman Dünya İkincisi: Kocasinan'ın Gururu

Kocasinanlı milli masa tenisçisi Kenan Eren Kahraman, Cluj'daki Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün milli masa tenisi sporcusu Kenan Eren Kahraman ve takım arkadaşı Görkem Öçal, Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonasında elde ettikleri dereceyle ülkemize gurur yaşattı. Milli sporcular, turnuvada gösterdikleri performansla dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Başkan Çolakbayrakdar'dan kutlama

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, milli sporcuları tebrik ederek, 'Spor Kulübümüzün altyapısından yetişen milli sporcumuzun bu büyük başarısı, gençlerimize yaptığımız yatırımın ne kadar doğru ve kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi' ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, açıklamasında ülkenin ilk kez finale çıktığını ve Çinli rakiplerle karşılaşmalarına rağmen ay-yıldızlı formayla gümüş madalya kazanmalarının önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkan ayrıca, Kocasinan Belediyesi'nin sporcu yetiştirmeye verdiği önemi şöyle özetledi: 'Bu başarı, yıllardır süren emek, disiplinli çalışma ve kararlılığın ürünüdür.'

Teknik ekip ve kulüp başarısı

Başkan Çolakbayrakdar, altyapıdan yetişen sporcuların hem sportif hem de kişilik olarak örnek olduğunu belirterek, antrenörler Halil Adak ve Kemal Balım ile tüm teknik ekibe teşekkür etti. Açıklamada ayrıca Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün Türkiye genelinde çok sayıda milli sporcu gönderen kulüler arasında yer aldığı ve masa tenisi branşında son yıllarda yakalanan ivmenin altı çizildi.

Çolakbayrakdar, takımın konumuna dikkat çekerek, 'Masa tenisi takımımız, Kayserispor'dan sonra Süper Lig'de mücadele eden ikinci takımımızdır' ifadelerini kullandı ve Kocasinan'dan daha nice milli gururların çıkacağına inancını dile getirdi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, uluslararası arenada elde edilen bu tür başarılarla hem şehrin hem de Türkiye'nin adını duyurmaya devam ediyor. Başkan Çolakbayrakdar, sporun ve sporcunun her zaman yanında olunacağını vurguladı.

