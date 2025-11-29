Kenan Yıldız 2 golle Juventus'u 2-1 galibiyete taşıdı

Juventus, Serie A 13. haftasında Kenan Yıldız'ın golleriyle Cagliari'yi 2-1 yendi. Kenan Serie A'daki gol sayısını 4'e çıkardı; Juventus puanını 23'e yükseltti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 22:30
Kenan Yıldız 2 golle Juventus'u 2-1 galibiyete taşıdı

Kenan Yıldız 2 golle Juventus'u 2-1 galibiyete taşıdı

Maç Özeti

Juventus, Serie A’nın 13. haftasında sahasında karşılaştığı Cagliari’yi, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Konuk ekip, 26. dakikada Sebastiano Esposito ile 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip hemen yanıt verdi; 27. dakikada Kenan Yıldız skoru 1-1 yaptı. İlk yarının son anlarında, 45+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kenan, takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda gol olmayınca maç 2-1 sona erdi.

Oyuncu ve Puan Durumu

Müsabakaya 11’de başlayan Kenan Yıldız, 85. dakikada yerini Lois Openda’ya bıraktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmayla Serie A’daki gol sayısını 4’e çıkardı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Juventus, toplamda 6. galibiyetini elde ederek puanını 23’e yükseltti. Ligdeki 6. yenilgisini alan Cagliari ise 11 puanda kaldı.

JUVENTUS, SERİE A'NIN 13. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI CAGLİARİ'Yİ, MİLLİ FUTBOLCU KENAN...

JUVENTUS, SERİE A'NIN 13. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI CAGLİARİ'Yİ, MİLLİ FUTBOLCU KENAN YILDIZ'IN ATTIĞI GOLLERLE 2-1 MAĞLUP ETTİ.

JUVENTUS, SERİE A'NIN 13. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI CAGLİARİ'Yİ, MİLLİ FUTBOLCU KENAN...

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abbosbek Fayzullayev'in Süper Lig'deki İlk Golü | Başakşehir 3-1 Kasımpaşa
2
Sakaryaspor 1-1 Ümraniyespor — Trendyol 1. Lig 15. Hafta
3
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı Deplasmanda 3-1 Yendi
4
Davie Selke Kasımpaşa maçında çift sarıdan kırmızı kart gördü
5
Jerome Opoku, Fenerbahçe Maçında Yok: Başakşehir'de Cezalı Defans
6
Bursaspor, Fethiyespor Maçına Hazır: 30 Kasım’ta Atatürk Stadı
7
Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası Sona Erdi — Bayburt Üniversitesi Erkeklerde Şampiyon

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı