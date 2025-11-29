Kenan Yıldız 2 golle Juventus'u 2-1 galibiyete taşıdı

Maç Özeti

Juventus, Serie A’nın 13. haftasında sahasında karşılaştığı Cagliari’yi, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Konuk ekip, 26. dakikada Sebastiano Esposito ile 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip hemen yanıt verdi; 27. dakikada Kenan Yıldız skoru 1-1 yaptı. İlk yarının son anlarında, 45+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kenan, takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda gol olmayınca maç 2-1 sona erdi.

Oyuncu ve Puan Durumu

Müsabakaya 11’de başlayan Kenan Yıldız, 85. dakikada yerini Lois Openda’ya bıraktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmayla Serie A’daki gol sayısını 4’e çıkardı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Juventus, toplamda 6. galibiyetini elde ederek puanını 23’e yükseltti. Ligdeki 6. yenilgisini alan Cagliari ise 11 puanda kaldı.

