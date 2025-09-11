Kenan Yıldız, Serie A'da Ağustos Ayının Futbolcusu Seçildi

Juventus'un milli futbolcusu Kenan Yıldız, taraftar oylamasıyla Serie A'nın ağustos ayının oyuncusu ödülünü kazandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 17:58
Kenan Yıldız, Serie A'da Ağustos Ayının Futbolcusu Seçildi

Kenan Yıldız, Serie A'da Ağustos Ayının Futbolcusu Seçildi

Ödül ve oylama

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ağustos ayının oyuncusu seçildi.

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Rakipleri ve performansı

Genç futbolcu, oylamada Thomas Kristensen (Udinese), Scott McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Matias Soule (Roma) ve Marcus Thuram (Inter) gibi isimleri geride bıraktı.

Bu sezon Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcu, Serie A'nın ilk haftasında Parma'ya karşı 2 kez gol pası verdi.

İLGİLİ HABERLER

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
GM Ediz Gürel, Dünya Şampiyonu Gukesh'i Grand Swiss'te Yendi
2
Göztepe, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürüyor — Trendyol Süper Lig
3
Gökhan Sazdağı: "Beşiktaş'ta Uzun Yıllar Forma Giymek İstiyorum"
4
Kocaeli'de İlkan Karaman Anısına Basketbol Turnuvası Başladı
5
Türkiye 3. Türk Devletleri Üniversite Sporları Oyunları'nda 11 Madalya, 3 Altın
6
Beşiktaş'ta Serdal Adalı Dönemi Resmen Başladı
7
Benfica, Pavlidis'in Hat-Trick'i ile Porto'yu 4-1 Yendi

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri