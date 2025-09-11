Kenan Yıldız, Serie A'da Ağustos Ayının Futbolcusu Seçildi
Ödül ve oylama
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ağustos ayının oyuncusu seçildi.
Ligin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
Rakipleri ve performansı
Genç futbolcu, oylamada Thomas Kristensen (Udinese), Scott McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Matias Soule (Roma) ve Marcus Thuram (Inter) gibi isimleri geride bıraktı.
Bu sezon Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcu, Serie A'nın ilk haftasında Parma'ya karşı 2 kez gol pası verdi.