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Keny Arroyo: Beşiktaş'ta İdol Olmak İstiyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, siyah-beyazlı kulüpte 'idol' olmayı ve zaferler kazanmayı hedeflediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:33
Keny Arroyo: Beşiktaş'ta İdol Olmak İstiyorum

Keny Arroyo: Beşiktaş'ta İdol Olmak İstiyorum

Beşiktaş'ın Ekvadorlu futbolcusu Keny Arroyo, siyah-beyazlı takımda "idol" olma arzusunu dile getirdi. BJK TV'ye verdiği röportajda, birçok teklif almasına rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiğini belirten Arroyo, "Birçok kulüpten teklif vardı ama ben Beşiktaş'ta oynamak istedim. Çünkü Avrupa'da oynamak istiyordum. Küçük yaştan beri Avrupa'da oynama hayalim vardı." ifadelerini kullandı.

Zafer Hedefleri ve Oyun Tarzı

Arroyo, siyah-beyazlı takımda "bireysel ve takım halinde zaferler kazanmayı" hedeflediğini vurguladı. Oyun tarzından da bahseden futbolcu, Real Madridli Vinicius Junior'ı idolü olarak gördüğünü ve kendisinin "Top sürme ve şut özelliklerim var, asistlerim de var. 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında oynuyorum." dedi.

Solskjaer ile Çalışmanın Ayrıcalığı

Ayrıca, Ole Gunnar Solskjaer ile çalışma fırsatını "ayrıcalık" olarak tanımlayan Arroyo, "Burada olmak benim için çok güzel tecrübe olacak. Deneyimli hocamız var. Hepimiz hocamızın kim olduğunu biliyoruz." diyerek deneyim kazanma arzusunu ifade etti.

10 Numara ve Yüklenen Sorumluluk

Kendisine 10 numaralı formanın verileceğini belirten Arroyo, "10’u seviyorum. 10 numaralı formayı giymek ekstra sorumluluk yüklüyor ama ben korkmuyorum çünkü bu güzel bir sorumluluk. Üstesinden gelebileceğime inanıyorum." şeklinde konuştu.

Taraftar Mesajı ve Türkçe Kelimeler

Arroyo, Beşiktaş taraftarlarına da "bana güvensinler" mesajı verdi. Ayrıca, bildiği Türkçe kelimeleri "merhaba" ve "seni seviyorum" olarak dile getirdi.

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