Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Veda Edip Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Portekiz temsilcisi Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Veda mesajı

"Sevgili Benfica taraftarları, maalesef veda vakti geldi."

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında, "Unutulmaz, harika anılarla dolu bir yılın ardından, bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz söylemek istiyorum. Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, değerli teknik direktörüm Bruno Lage ve teknik ekibine ve kulüpte çalışan tüm inanılmaz insanlara içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu zamanı sizinle paylaşmak benim için büyük bir onurdu." dedi.

Benfica taraftarlarına da teşekkür eden Kerem, şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca, ilk günden beri bana desteklerini esirgemeyen harika taraftarlarımıza da çok özel bir teşekkür borçluyum. İlk maçımda, sahadan ayrılırken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutamam. O an kalbime sonsuza dek kazınacak. Bu kulüp hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olacak."

Avrupa deneyimi ve teşekkür

Türkiye dışında ilk kez bir takımda forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "İlk Avrupa deneyimimde hepinizden sonsuz destek gördüm ve bunun için size minnettarım. Hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu size verememenin üzüntüsüyle veda ediyorum, ancak bu harika takımın ve taraftarlarımızın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben de şimdi gerçek bir Benfica taraftarı olarak, sizi her zaman desteklemeye devam edeceğim. Son olarak, başkanımız Rui Costa'ya özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İstatistik

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla tüm kulvarlarda toplam 58 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.