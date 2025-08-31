DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.457.567,09 0,15%

Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Veda Edip Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya veda ederek Fenerbahçe'ye transfer oldu; taraftarlara ve kulübe teşekkür etti. Benfica'da 58 maçta 17 gol kaydetti.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:36
Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Veda Edip Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Portekiz temsilcisi Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Veda mesajı

"Sevgili Benfica taraftarları, maalesef veda vakti geldi."

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında, "Unutulmaz, harika anılarla dolu bir yılın ardından, bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz söylemek istiyorum. Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, değerli teknik direktörüm Bruno Lage ve teknik ekibine ve kulüpte çalışan tüm inanılmaz insanlara içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu zamanı sizinle paylaşmak benim için büyük bir onurdu." dedi.

Benfica taraftarlarına da teşekkür eden Kerem, şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca, ilk günden beri bana desteklerini esirgemeyen harika taraftarlarımıza da çok özel bir teşekkür borçluyum. İlk maçımda, sahadan ayrılırken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutamam. O an kalbime sonsuza dek kazınacak. Bu kulüp hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olacak."

Avrupa deneyimi ve teşekkür

Türkiye dışında ilk kez bir takımda forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "İlk Avrupa deneyimimde hepinizden sonsuz destek gördüm ve bunun için size minnettarım. Hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu size verememenin üzüntüsüyle veda ediyorum, ancak bu harika takımın ve taraftarlarımızın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben de şimdi gerçek bir Benfica taraftarı olarak, sizi her zaman desteklemeye devam edeceğim. Son olarak, başkanımız Rui Costa'ya özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İstatistik

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla tüm kulvarlarda toplam 58 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nı 16. Sırada Tamamladı
2
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile prensip anlaşması
3
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Niğde'de '6. Off-Road Etkinlikleri'nde Kıyasıya Mücadele
5
Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Veda Edip Fenerbahçe'ye Transfer Oldu
6
Wilfried Singo İstanbul'da: Galatasaray'a Transfer Yolunda
7
Beşiktaş, Lausanne Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta