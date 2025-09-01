DOLAR
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de: Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe'nin Benfica'dan 4 yıllığına transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:11
Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica ekibinden 4 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrollerinin tamamlandığını duyurdu.

26 yaşındaki oyuncunun sağlık taraması Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kan tetkikleriyle başladı. Süreç, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.

Yapılan Testler

Kontroller; efor, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

