Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ederek 22 milyon 500 avro ile kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:07
OZHAN MEMİŞ - Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak duyuruldu.

Transferin ayrıntıları

Sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmaları kapsamında John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Ederson'un yanı sıra geçen sezon Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu da renklerine bağladı.

Bu transfer için Portekiz kulübüne 22 milyon 500 avro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklayan Fenerbahçe, söz konusu rakamla kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Haberin girişinde yer alan ifadeye göre transfer bedeli 22 milyon 500 bin avro olarak da verildi.

Sarı-lacivertlilerin daha önce en yüksek bonservis ödediği futbolcu, 19 milyon 500 bin avro bedelle transfer edilen Faslı forvet Youssef En-Nesyri idi.

Performans ve son maç

Benfica formasıyla geçen sezon 53 maçta 16 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle bu sezon ise 5 maçta sahaya çıktı.

Son olarak 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe karşısında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinin 1-0 kazandığı mücadelede tek golü kaydeden isim oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla son golünü yeni takımına karşı kaydetmiş oldu.

