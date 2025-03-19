Kerem Baki ve Nazlı Çisil Güngör Kadınlar Avrupa Kupası Finalinde Görev Alacak

Basketbol A klasman ve FIBA hakemleri Kerem Baki ile Nazlı Çisil Güngör, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası final müsabakalarında önemli bir görevi üstlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Nazlı Çisil Güngör, İspanyol ekibi BAXI Ferrol ile Fransız takımı Villeneuve d'Ascq LM arasında 26 Mart Çarşamba günü oynanacak finalin ilk maçında düdük çalacak.

Ardından, Kerem Baki 2 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek rövanş karşılaşmasında hakemlik yapacak. Bu görev, her iki hakemin de uluslararası arenada edindikleri deneyimi taçlandırmaları açısından büyük bir fırsat niteliğinde.