Kerem Daran Türkiye Finali'nde: Milli Takım Hedefi

Kırşehirli 12 yaşındaki Kerem Daran, 50/100/200 m kurbağalamada Vedia Nil Apak Türkiye Finali'nde Kırşehir'i temsil edecek; hedefi milli takım.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:49
Kerem Daran Türkiye Finali'nde: Milli Takım Hedefi

Kerem Daran Türkiye Finali'nde: Milli Takım Hedefi

Vedia Nil Apak Türkiye Finali'nde Kırşehir’i temsil edecek

Kırşehir Gençlik Spor Yüzme Kulübü sporcusu 12 yaşındaki Kerem Daran, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama kategorilerinde ilk kez Vedia Nil Apak Türkiye Finali'nde mücadele edecek. Finaller, Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek ve Daran, Kırşehir'i temsil edecek.

Ulusal düzeyde bir finale ilk kez çıkan genç sporcu, hazırlık sürecini yoğun bir tempoda sürdürdü. Ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle yarışlara hazırlandığını söyleyen Daran, "Kırşehir’i en iyi şekilde temsil etmek ve milli takıma seçilmek için elimden geleni yapacağım. Bu benim için büyük bir fırsat" dedi.

Kırşehir camiası, Kerem Daran’ın yarıştığı kategorilerde başarılı bir performans sergilemesini bekliyor ve genç sporcunun ulusal platformda gösterdiği ilerleme kentte heyecan yaratıyor.

KIRŞEHİR GENÇLİK SPOR YÜZME KULÜBÜ SPORCUSU 12 YAŞINDAKİ KEREM DARAN, 50, 100 VE 200 METRE...

KIRŞEHİR GENÇLİK SPOR YÜZME KULÜBÜ SPORCUSU 12 YAŞINDAKİ KEREM DARAN, 50, 100 VE 200 METRE KURBAĞALAMA KATEGORİLERİNDE İLK KEZ VEDİA NİL APAK TÜRKİYE FİNALİ'NDE MÜCADELE EDECEK

KIRŞEHİR GENÇLİK SPOR YÜZME KULÜBÜ SPORCUSU 12 YAŞINDAKİ KEREM DARAN, 50, 100 VE 200 METRE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Battalgazi Belediyesi'nden 3. Arslantepe 3 Bant Bilardo Turnuvası: Kayıtlar Başladı
2
UEFA Avrupa Ligi: İlk Hafta Tamamlandı — Lille 2-1 Brann
3
İşitme Engelliler Voleybolu Yeniden TİESF'e Bağlandı
4
Kerem Daran Türkiye Finali'nde: Milli Takım Hedefi
5
Muğlaspor Başkanı Kıyanç: Disiplin Sevkleri Dondurulmalı
6
Varto'da Voleybol Antrenmanları Yoğun Katılımla Sürüyor
7
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Programı (2-4 Aralık)

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı