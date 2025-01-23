DOLAR
35,65 0%
EURO
37,19 -0,12%
ALTIN
3.145,24 0,39%
BITCOIN
3.616.135,74 2,8%

Kerem Demirbay'ın Dedesinin Vefatı Galatasaray'ı Üzdü

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay vefat etti. Kulüpten taziye mesajı yayınlandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:30
Kerem Demirbay'ın Dedesinin Vefatı Galatasaray'ı Üzdü

Kerem Demirbay'ın Dedesinin Vefatı Galatasaray Kulübünü Üzdü

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'ın acı günü. Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Demirbay'ın vefat ettiği duyuruldu. Kulüp, bu önemli kaybın ardından duygularını paylaştı.

Galatasaray, resmi açıklamasında, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli futbolcumuza ve ailesine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu üzücü haber, Galatasaray camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Futbol severler ve takım arkadaşları, Kerem Demirbay'a başsağlığı dileklerini iletmeye devam ediyorlar.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Amatör Spor Kulüplerine 3 Milyon Lira Malzeme Desteği
2
Milli Atıcı Buğra Selimzade, H&N Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı
3
Sivasspor, Kayserispor ile Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor
4
Milliler Paris'te Karate 1 Premier Lig'e Hazırlanıyor
5
Avustralya Açık Finalinde Sabalenka ile Keys Karşılaşacak
6
Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Vedia Nil Apak ve Annesi Toprağa Verildi
7
Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Baskılı Oynamak İstiyoruz'

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları