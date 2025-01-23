Kerem Demirbay'ın Dedesinin Vefatı Galatasaray'ı Üzdü

Kerem Demirbay'ın Dedesinin Vefatı Galatasaray Kulübünü Üzdü

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'ın acı günü. Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Demirbay'ın vefat ettiği duyuruldu. Kulüp, bu önemli kaybın ardından duygularını paylaştı.

Galatasaray, resmi açıklamasında, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli futbolcumuza ve ailesine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu üzücü haber, Galatasaray camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Futbol severler ve takım arkadaşları, Kerem Demirbay'a başsağlığı dileklerini iletmeye devam ediyorlar.