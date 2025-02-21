Kerem Yavaş: "Golü Erken Bulduğumuza Pişman Olduk"

Eyüpspor'un Teknik Sorumlusundan Açıklama

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a karşı 3-1'lik bir mağlubiyet alan ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, rakiplerine oldukça fazla pozisyon verdiklerini belirtti.

Maç Sonrası Değerlendirme

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, "Beşiktaş ile dördüncülük maçına çıktık. Bugüne kadar olan süreç için çok değerli bir noktaydı. Ligin yeni takımı, tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayan bir takım açısından bunu değerli buluyoruz. Maça golle başladık. Ancak maçın golden sonra son düdüğe kadar olan bölümde golü erken bulduğumuza pişman olduğumuz bir oyun sergiledik" dedi.

İlk Yarı Performansı Eleştirildi

İlk devredeki performanslarının tatmin edici olmadığını vurgulayan Yavaş, "Bizi bugün en çok üzen nokta özellikle ilk devredeki savunma performansıydı. İlk yarıda çok pozisyon verdik. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlara girdik ama bu kadar pozisyon verirseniz kazanmanız kolay değil. İkinci devreye hamlelerle başladık ve ilk devredeki kadar pozisyon vermedik. Ofansif reaksiyon veremedik. Bizim adımıza ligdeki iki üç kötü performanstan birini sergiledik. Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kupaya Odaklanma

İlerleyen günlerde Başakşehir ile kupa maçına çıkacaklarını hatırlatan Yavaş, "Bu mağlubiyetten gerekli dersleri alacağız. Kazanmamız gereken bir mücadele. Yarından itibaren o maça hazırlanıp gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.