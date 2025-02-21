Kerem Yavaş: "Golü Erken Bulduğumuza Pişman Olduk"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:19
Kerem Yavaş: "Golü Erken Bulduğumuza Pişman Olduk"

Eyüpspor'un Teknik Sorumlusundan Açıklama

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a karşı 3-1'lik bir mağlubiyet alan ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, rakiplerine oldukça fazla pozisyon verdiklerini belirtti.

Maç Sonrası Değerlendirme

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, "Beşiktaş ile dördüncülük maçına çıktık. Bugüne kadar olan süreç için çok değerli bir noktaydı. Ligin yeni takımı, tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayan bir takım açısından bunu değerli buluyoruz. Maça golle başladık. Ancak maçın golden sonra son düdüğe kadar olan bölümde golü erken bulduğumuza pişman olduğumuz bir oyun sergiledik" dedi.

İlk Yarı Performansı Eleştirildi

İlk devredeki performanslarının tatmin edici olmadığını vurgulayan Yavaş, "Bizi bugün en çok üzen nokta özellikle ilk devredeki savunma performansıydı. İlk yarıda çok pozisyon verdik. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlara girdik ama bu kadar pozisyon verirseniz kazanmanız kolay değil. İkinci devreye hamlelerle başladık ve ilk devredeki kadar pozisyon vermedik. Ofansif reaksiyon veremedik. Bizim adımıza ligdeki iki üç kötü performanstan birini sergiledik. Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kupaya Odaklanma

İlerleyen günlerde Başakşehir ile kupa maçına çıkacaklarını hatırlatan Yavaş, "Bu mağlubiyetten gerekli dersleri alacağız. Kazanmamız gereken bir mücadele. Yarından itibaren o maça hazırlanıp gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

İLGİLİ HABERLER

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arda Turan: "Birinci Hedefimiz Ligde Kalmak"
2
Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız: 'Beşiktaş'ı Haklı Olarak Tebrik Ediyoruz'
3
Paris 2024'te Çin Altın Madalya Kazandı
4
A Milli Kadın Futbol Takımı İrlanda'ya 1-0 Mağlup Oldu
5
Murat Şahin: "Hata Yapan Kaybetti"
6
AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı Başladı
7
Beşiktaş, Avrupa Hedefinde 4. Sıraya Yükseldi

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!