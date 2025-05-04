Kerem Yavaş: 'İstemediğimiz Skorla Ayrıldık'

Kerem Yavaş, Samsunspor Maçının Ardından Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında, Reeder Samsunspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek sahadan ayrılan ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusı Kerem Yavaş, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Maçın Önemi ve Hedefler

Maçın hem Samsunspor hem de kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Yavaş, 'Maalesef istemediğimiz bir skorla buradan ayrıldık.' dedi. Yavaş, 'Samsunspor, ligdeki konumunu korumak için maça çıktı. Biz de farkı 1 puana düşürmek için Samsun'a geldik. Bugün kazansaydık avantajımızı devam ettirecektik. Özellikle son iki hafta kredi kaybetmiştik ve bunu geri kazanmak istiyorduk.' şeklinde konuştu.

Maçın Seyri ve Duran Top Problemi

Maça iyi başladıklarını belirten Yavaş, 'Maalesef lig boyunca iyi yaptığımız ama son birkaç haftadır problem yaşadığımız yine bir duran toptan, kornerden gol yedik. 15. dakikadan sonra tekrar oyunun kontrolünü ele aldık.' dedi. İlk devrenin son 15 dakikasında Samsunspor'un daha agresif olduğunu söyleyen Yavaş, 'Bütün ikinci topları onlar aldı. Bütün ikili mücadeleleri onlar kazandı.' açıklamasında bulundu.

Sonuç ve Gelecek Hedefler

İkinci devreye iki hamle ile başladıklarını ifade eden teknik direktör, 'Bu bize pozitif olarak döndü. Ancak sonuçlandırma bölgesinde zayıf kaldık. Kaçırdığımız penaltı işin enerji tarafının bize geçmesini engelledi.' dedi. Yavaş, kornerden ve kontrataktan gelen gollerle istemedikleri bir skorla ayrıldıkları için üzgün olduklarını vurguladı. 'Maçın sonucu, oyunun genelini yansıttığını düşünmüyoruz ama Samsunspor iyi mücadele etti. Kazanmayı hak ettiler.' şeklinde yorumda bulundu.

Son olarak, ligin son 3 haftasının zorlu geçeceğini belirten Yavaş, 'Şu anki güncel performansımız düşünüldüğünde işimizin kolay olmadığını söyleyebiliriz ama ortada 3 maç ve 9 puan var. Her puan için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Son haftaya kadar ilk 5 şansımızı sürdürmek isteyeceğiz.' diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 3-0 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.