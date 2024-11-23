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Kerem Yavaş: "Sahamızda İlk Mağlubiyetimizi Yaşadık"

ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, Çaykur Rizespor'a kaybettikleri maçta hakem performansını da eleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:42
Kerem Yavaş: "Sahamızda İlk Mağlubiyetimizi Yaşadık"

Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor'a 2-1 yenerek sahasında ilk mağlubiyetini aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Değerli ve iyi bir ekibe karşı oynadık" diyerek Rizespor'un son dönemdeki formunu vurguladı.

Maçın Değerlendirilmesi

Yavaş, Rizespor'un lig başında istediği sonuçları alamadığına ancak süreci iyi yönettiğine dikkat çekerek, "Fiziksel kapasitesi yüksek, dinamik ve temaslı oyunu tercih eden bir ekipti. İlk yarıda buna iyi cevap verdik, fakat ikinci yarıda top bizdeyken üretken olamadık ve basit goller yedik" dedi.

Sakatlığı İle İlgili Yorumlar

Umut Meraş'ın sakatlıklı sürecine değinen Yavaş, "İyi niyetiyle topu oyun alanının dışına atmadı" ifadelerini kullandı. "Çaykur Rizespor'u tebrik ediyoruz, iyi mücadele ettiler. Üzgünüz çünkü kendi sahamızda sonuç olarak iyi gidiyorduk. Önemli bir 3 puan kaybettik" dedi.

Hakem Performansına Eleştiri

Yavaş, maçta hakem Ali Şansalan'ın performansını da eleştirerek, "Sahada kötü bir hakem performansı vardı. 3'ü de sınırda olan 3 oyuncumuza basit kartlar verdi. Akintola ilk sarı karttan sonra 2 net sarı kart görebilecek pozisyondaydı. Terazi burada rakibe kaydı" şeklinde görüş belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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