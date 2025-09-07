Kiara Fontanesi, MXWomen Türkiye Etabını Kazandı

Kiara Fontanesi, Afyonkarahisar'da zafere ulaştı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen) Türkiye etabını İtalyan yarışçı Kiara Fontanesi birinci sırada tamamladı. Yarış, sezonun 18. ayağı olan MXGP Of Türkiye organizasyonu kapsamında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

MXWomen Türkiye Etabı Sonuçları

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen MXWomen yarışında sıralama şu şekilde belirlendi: Kiara Fontanesi birinci, Daniela Guillen ikinci ve Martine Hughes üçüncü oldu. Milli sporcu Selen Tınaz ise tüm etabı tamamlayarak yarışı bitirdi.

EMX250'de Janis Martins Reisulis şampiyon oldu

Sezon finali yapılan Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) Türkiye etabının 2. ayak yarışını İspanyol Francisco Garcia birinci tamamladı. Yarışta ikinciliği Janis Martins Reisulis, üçüncülüğü ise Elias Escandell elde etti. Genel klasmanda ise Letonyalı sporcu Janis Martins Reisulis Avrupa Motokros Şampiyonluğunu kazandı.

EMX250 yarışında milli sporcular Yiğit Kara, Aras Efe Yıldırım, Ahmed Buğra Geren ve Mert Akkafa da piste çıkarak ülkemizi temsil etti. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreni ile organizasyon sonlandırıldı.

