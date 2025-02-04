Kırklarelispor Taraftarında Beşiktaş Heyecanı Zirveye Ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak Kırklarelispor'un taraftarlarını büyük bir heyecan sardı. Millet Bahçesi'nde toplanan taraftarlar, bando eşliğinde çalınan şarkılarla coşkulu bir biçimde eğlendi.

Taraftarlar, maçta takımlarını desteklemek için 30 otobüs ve 15 midibüs ile İstanbul'a hareket etti. 39 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Ogün Çay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyız. Yüzlerce taraftarımız takımlarına destek olmak için toplandı. Karşılaşmadan galip ayrılmak istiyoruz," dedi.

Kırklarelispor taraftarlarından Rüya Nur ise, takımlarını desteklemek için İstanbul'a gideceklerini belirterek, "Bugün Kırklareli'nde büyük bir coşku ve heyecan var. Kırklarelispor'u destekleyen herkese teşekkür ederim," şeklinde konuştu.

Taraftarlardan Gülşen Gürses de, Kırklareli gibi küçük kentlerde sporun birlik ve beraberlik açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında bugün 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubunda Beşiktaş ile karşılaşacak Kırklarelispor'un taraftarlarını heyecan sardı. Millet Bahçesi'nde toplanan taraftarlar bando eşliğinde, Beşiktaş maçı öncesi çalınan şarkılar eşliğinde eğlendi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubunda Beşiktaş ile karşılaşacak Kırklarelispor'un taraftarlarını heyecan sardı. Millet Bahçesi'nde toplanan taraftarlar bando eşliğinde, Beşiktaş maçı öncesi çalınan şarkılar eşliğinde eğlendi.