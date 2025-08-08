Kırkpınar'da Edirne Otelleri 10 Bin 195 Güreşseveri Ağırladı

İlk gün (4 Temmuz): 4 bin 400 güreş sever

İkinci gün (5 Temmuz): 3 bin 150 güreş sever

Üçüncü gün (6 Temmuz): 2 bin 645 güreş sever

Toplamda 10 bin 195 kişi otellerde konakladı. Akar, ata sporu yağlı güreşe olan ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

Kırkpınar'ın Önemi

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ise Kırkpınar'ın Edirne için adeta bir düğün ve bayram niteliğinde olduğunu ifade etti. Gegeoğlu, "Kırkpınar, Türkiye'deki tüm yağlı güreşlerin merkezidir ve burada başpehlivanın seçildiği 'yağlı güreşlerin olimpiyatıdır'" dedi.

Güreşler dışında evlerde, çadırlarda kalan ve günübirlik gelen misafirlerle birlikte Kırkpınar'a katılan misafir sayısının 3,5 katına ulaştığına dikkat çekti.

Gelecek Yıl Kırkpınar Heyecanı

2026 yılında 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Geleneksel etkinliğin, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Edirne'de gerçekleşen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kentteki otellerin 10 bin 195 güreşseveri misafir ettiği belirtildi. Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, İl Genel Meclisinin ağustos ayı son birleşiminde, güreşlerde kent merkezindeki otellerde gerçekleşen konaklama durumları hakkında sunum yaptı.

