Kırkpınar'da Edirne Otelleri 10 Bin 195 Güreşseveri Ağırladı

Edirne'deki 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde oteller, toplamda 10 bin 195 güreşseveri konuk etti.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 14:38
Kırkpınar'da Edirne Otelleri 10 Bin 195 Güreşseveri Ağırladı

Edirne'de Kırkpınar Coşkusu

Edirne'de düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sırasında kent otellerinin 10 bin 195 güreşseveri ağırladığı bildirildi. İl Genel Meclisi'nin ağustos ayı son birleşiminde, Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, güreşlere katılan misafirler hakkında bilgi verdi.

Yerli ve Yabancı Misafirler

Akar, organizasyonun her yıl yerli ve yabancı binlerce misafiri Edirne'ye çektiğini vurguladı. Sarayiçi er meydanı

  • İlk gün (4 Temmuz): 4 bin 400 güreş sever
  • İkinci gün (5 Temmuz): 3 bin 150 güreş sever
  • Üçüncü gün (6 Temmuz): 2 bin 645 güreş sever

Toplamda 10 bin 195 kişi otellerde konakladı. Akar, ata sporu yağlı güreşe olan ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

Kırkpınar'ın Önemi

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ise Kırkpınar'ın Edirne için adeta bir düğün ve bayram niteliğinde olduğunu ifade etti. Gegeoğlu, "Kırkpınar, Türkiye'deki tüm yağlı güreşlerin merkezidir ve burada başpehlivanın seçildiği 'yağlı güreşlerin olimpiyatıdır'" dedi.

Güreşler dışında evlerde, çadırlarda kalan ve günübirlik gelen misafirlerle birlikte Kırkpınar'a katılan misafir sayısının 3,5 katına ulaştığına dikkat çekti.

Gelecek Yıl Kırkpınar Heyecanı

2026 yılında 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Geleneksel etkinliğin, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

