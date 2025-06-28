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Kırkpınar Yüzme Şenliği Edirne'de Coşkuyla Devam Ediyor

Kırkpınar Yüzme Şenliği, 39 kulüpten 550 sporcunun katılımıyla Edirne'de sürüyor. Final yarışı pazar günü yapılacak.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 10:43
Kırkpınar Yüzme Şenliği Edirne'de Coşkuyla Devam Ediyor

Kırkpınar Yüzme Şenliği Devam Ediyor

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği, Edirne'deki Olimpik Yüzme Havuzu'nda hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik, bu yıl 39 kulüpten 550 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Yarışmalar, 7 yaş ve üzeri yüzücülerin katılımıyla, derece elde etme mücadelesine sahne oluyor. Sporcular, performanslarını sergilemek için kıyasıya yarışıyorlar.

Organizatörlerden Açıklama

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde geleneksel olarak düzenledikleri bu etkinliğin, spor kültürüne önemli bir katkı sağladığını vurguladı. Dinç, "Geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi gerçekleştirdiğimiz etkinlik her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılım ve coşku ile devam ediyor. Katılan tüm kulüp ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İkinci günümüzde de güzel yarışlar su yüzüne çıkıyor. Final yarışları pazar günü yapılacak ve kupa töreniyle etkinliğimiz sona erecek," dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği, Edirne'de devam ediyor. Edirne...

Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği, Edirne'de devam ediyor. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlara 39 kulüpten 550 sporcu katılıyor.

Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği, Edirne'de devam ediyor. Edirne...

Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği, Edirne'de devam ediyor. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlara 39 kulüpten 550 sporcu katılıyor.

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