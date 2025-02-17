Kırşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 27-30 Mağlup Oldu

Kadınlar Süper Lig'de Kırşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 27-30 yenildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:03
Kırşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 27-30 Mağlup Oldu

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında, Kırşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Kırşehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma sonucunda, konuk ekip Bursa Büyükşehir Belediyespor, 27-30’luk skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Kırşehir, güçlü rakibine basketbol sahasında büyük bir hezimete uğramış oldu.

İlk yarıya damgasını vuran Bursa ekipleri, 16-9'luk skorla üstünlük sağlayarak devreyi önde tamamladı. Uzun süredir sahasında galibiyet arayan Kırşehir, bu maçta beklediği performansı sergileyemedi.

Öne Çıkan Performanslar

Maçın genelinde güçlü bir performans sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla birlikte Süper Lig’deki iddiasını sürdürdü. Kırşehir Belediyespor ise, gelecek maçlar için stratejilerini gözden geçirecek gibi görünüyor.

Hentbolseverleri yine heyecan dolu bir karşılaşma bekliyordu ancak sonucun böyle olması, Kırşehir ekibi için üzücü bir durum olarak kaydedildi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Kırşehir...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor Kırşehir Spor Salonu'nda karşılaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Kırşehir...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor Kırşehir Spor Salonu'nda karşılaştı.

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