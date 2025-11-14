Kırşehir FK Başkanı Torun: Bahis ile şike ayrımı yapılmalı

KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir FK Başkanı Çağatay Han Torun, kadrolarında geçmişte bahis oynadıkları belirlenen 13 oyuncu hakkında disiplin sürecinin işletileceğini açıkladı. Torun, bahis ihlali ile şike suçlamalarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması kapsamında, TFF 3. Lig ekiplerinden Kırşehir FK'da da 13 futbolcu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK)’ya sevk edildi. Kulüp yönetimi konuyla ilgili gerekli adımları atıyor.

Başkan Torun, açıklamasında, "Futbolda temizliğin sağlanması açısından sürecin doğru yürütülmesi çok önemli. Kulübümüz içerisinde 13 oyuncumuzun geçmişte bahis oynadıkları tespit edilmiştir. Ancak bu oyuncuların, kendi takımlarına karşı bahis oynadıkları yönünde hiçbir kayıt ve delil yoktur. Bu nedenle, bahis ihlaliyle şike sürecinin birbirinden ayrılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Torun, benzetme yaparak, "Biz bir trafik kuralı ihlal edersek nasıl cezalandırılıyorsak, bahis kurallarını ihlal edenlerde de benzer ölçekte, ancak şike işlemiyle karıştırılmadan değerlendirme yapılmalıdır. Şike soruşturmalarında olduğu gibi adli makamların gündemine gelenler ağır cezalarla karşılaşırken, genç ve kendi takımlarından bağımsız oyuncuların da 'şike' kapsamında ağır yaptırımlarla karşılaşmaması gerekir" dedi.

Kulüp olarak söz konusu oyuncular hakkında gereken işlemlerin başlatıldığını belirten Torun, "Bu konu yalnızca kulübümüzün değil, pek çok kulübün gündemindedir. Futbolumuzun itibarı için şeffaf ve adil bir süreç yürütülmelidir" şeklinde konuştu.

