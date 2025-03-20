Kirsty Coventry, IOC'nin İlk Kadın ve Afrikalı Başkanı Oldu

Kirsty Coventry, IOC'nin İlk Kadın ve Afrikalı Başkanı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde (IOC) tarihi bir gelişme yaşandı. Zimbabveli yüzücü Kirsty Coventry, başkanlığa seçilerek, IOC'nin ilk kadın ve Afrikalı başkanı unvanını elde etti. Komiteden yapılan resmi açıklamaya göre, 144. IOC toplantısı Yunanistan'da gerçekleştirildi ve bu toplantıda 7 aday başkanlık için yarıştı.

Coventry, kullanılan 97 oyun oyunun 49'unu alarak, 41 yaşında IOC'nin 10. başkanı olmaya hak kazandı. 23 Haziran'dan itibaren 8 yıllığına göreve başlayacak olan Coventry, aynı zamanda IOC tarihinin en genç başkanı olma özelliğini de taşıyor.

Seçim Sonuçları ve Coventry'nin Açıklamaları

Seçim sürecinde, Juan Antonio Samaranch Jr 28 oy alırken, Sebastian Coe 8, David Lappartient ve Morinari Watanabe ise 4'er oy topladı. Prens Feisal Al Hussein ve Johan Eliasch ise 2'şer oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kirsty Coventry, "Yıllar önce Zimbabve'de yüzmeye başlayan genç kız, bu anı asla hayal edemezdi. IOC'nin ilk kadın ve Afrikalı başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Bu oylamanın birçok insana ilham vermesini umuyorum. Bir rol model olarak sorumluluklarımın bilincindeyim. Olimpik Hareket'in geleceği parlak. Bir an önce göreve başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Coventry'nin Başarıları

Eski olimpiyat ve dünya şampiyonu yüzücü olan Kirsty Coventry, 2004 ve 2008 olimpiyat oyunlarında iki altın madalya kazanarak, Zimbabve'nin olimpiyat tarihine damgasını vurdu. Zimbabve'nin 8 olimpiyat madalyasından 7'sini kazanmayı başardı. Coventry, 2013 yılından bu yana IOC başkanlığı görevini yürüten Thomas Bach'ın görev süresinin 23 Haziran'da sona ermesiyle birlikte, resmi olarak yeni görevine başlayacak.