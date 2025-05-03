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KKTC, e-Devlet ile Dijital Dönüşümü Tamamlıyor

KKTC'nin dijitalleşmesini sağlayacak e-KKTC Projesi bu yıl hayata geçiyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:09
KKTC, e-Devlet ile Dijital Dönüşümü Tamamlıyor

KKTC, e-Devlet ile Dijital Dönüşümü Gerçekleştiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), devlet hizmetlerini elektronik ortamda sunmak için e-KKTC Projesini hayata geçiriyor. Bu çerçevede, Türkiye’deki e-Devlet sistemine benzer bir yapı ile dijitalleşme süreci hız kazanıyor.

TÜRKSAT Genel Müdürü'nden Açıklama

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, KKTC’nin dijitalleşmesini sağlamak amacıyla yürütülen projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, "KKTC'nin dijitalleşmesini sağlamak üzere Türkiye'deki e-Devlet benzeri e-KKTC Projesi yürütüyoruz" dedi.

e-KKTC Kapısı 2023'te Kapılarını Açıyor

Bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan KKTC e-Devlet Kapısı (e-KKTC), devlet hizmetlerini daha erişilebilir hale getirerek vatandaşların işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Anadolu Ajansı aracılığıyla yayımlanan bilgilere göre, sistemin devreye girmesiyle birlikte kamu hizmetlerinde önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) devlet hizmetlerini elektronik ortamda sunmak amacıyla...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) devlet hizmetlerini elektronik ortamda sunmak amacıyla geliştirilen web tabanlı sistem KKTC e-Devlet Kapısı (e-KKTC) bu yıl tümüyle hizmete girecek. TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) devlet hizmetlerini elektronik ortamda sunmak amacıyla...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) devlet hizmetlerini elektronik ortamda sunmak amacıyla geliştirilen web tabanlı sistem KKTC e-Devlet Kapısı (e-KKTC) bu yıl tümüyle hizmete girecek. TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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