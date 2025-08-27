KKTC Kadın Güreşçileri Edirne’de Kamp Yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) antrenörleriyle gelen 7 kadın güreşçi, Edirne'de hazırlık kampı gerçekleştirdi. Kamp, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve KKTC Güreş Federasyonu iş birliğiyle yürütülüyor.

Kamp Detayları

Gelen sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda antrenörleriyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada federasyonlar arası protokolün bu yılın başında başlatıldığını belirtti ve daha önce Edirne'de iki erkek grup güreşçinin kamp yaptığını hatırlattı.

Şamil Doğu Delen tarafından verilen bilgilerde yer alan açıklama şu şekilde:

Bu üçüncü kampımız. 21-28 Ağustos tarihlerinde KKTC'den 17 yaş altı kadın milli güreş takımını misafir ediyoruz. Antrenörleri de geldi. Hem bizim antrenörlerimizi izliyorlar hem de teknik paylaşım yapıyoruz. Aynı zamanda bizim sporcularımızla da antrenman yapıyorlar.

Antrenörlerin Değerlendirmesi

KKTC Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü Perihan Yıldız, Türkiye'nin her alanda kendilerine destek verdiğini vurguladı. İş birliği için Gençlik ve Spor Bakanlığı, TGF ve KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar'a teşekkür eden Yıldız şu değerlendirmeyi yaptı:

Biz orada buradaki şartları bulamayabiliyoruz. Sağ olsun bizi Türkiye'ye davet ediyorlar. Çocuklarımız burada güzel şartlarda eğitim alma fırsatı buluyor. Burada daha bilinçli, tecrübeli arkadaşlarla antrenman yapma fırsatı buluyor. Bu da sporumuzun gelişimine katkıda bulunuyor. Biz bundan çok memnunuz.

Kamplar, teknik paylaşım ve ortak çalışmalarla her iki ülkenin sporcuları için tecrübe kazanma ve hazırlık süreçlerini güçlendirme amacı taşıyor.

