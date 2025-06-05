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KKTC'li Güreşçilere Türkiye'den Tam Destek

Türkiye ve KKTC güreş federasyonları, KKTC'li güreşçilerin gelişimi için Edirne'de iş birliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 11:26
KKTC'li Güreşçilere Türkiye'den Tam Destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Güreşçilerin Desteklenmesi

Türkiye Güreş Federasyonu, Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve KKTC Güreş Federasyonu iş birliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen güreşçiler, Edirne'deki antrenör ve sporcularla bir araya gelerek çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, KKTC'li güreşçiler, tecrübelerinden faydalanmak ve kendilerini geliştirmek amacıyla Edirne'deki tesislerde antrenman yapıyor.

Yıl Boyu Sürecek Olan İş Birliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen takımlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olan modern tesislerde program dahilinde antrenmanlarını sürdürecekler. TG Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Edirne'nin güreş alanındaki öncülüğünü vurgulayarak, KKTC'ye her alanda destek vereceklerini belirtti.

Deneyim Paylaşımı ve Eğitim Fırsatları

Delen, KKTC'li sporcuların geleneksel yağlı güreşler ve minder güreşi konularında eğitim alacaklarını, burada öğrendikleri teknikler ile kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklarını ifade etti. KKTC Güreş Federasyonu'nun ve Türkiye'deki yetkililerin sürekli iletişimde olduğunu, karşılıklı deneyim paylaşımının önemini vurguladı.

KKTC Güreş Milli Takımı Antrenörü Ömer Çavuşoğlu'ndan Değerlendirme

KKTC Güreş Milli Takımı Antrenörü Ömer Çavuşoğlu, Türkiye'nin sporda kendilerine öncülük ettiğini, Edirne’deki bu eğitimin kendileri için çok önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Edirne'de antrenmanları izleyerek yeni teknikler öğrenmekte olduklarını aktaran Çavuşoğlu, bu iş birliğinin gelecek için çok kritik olduğunu belirtti.

Güleci Yahya Doğan'dan İyi Haberler

Lefkoşe İhtisas Kulübü güreşçisi Yahya Doğan, Türkiye Şampiyonası için hazırlık yaptığını ifade ederek, buradaki antrenman sürecinin kendileri için çok verimli geçtiğini söyledi. KKTC'nin güreş alanında başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Doğan, bu süreçte Türkiye'deki antrenörlerin desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Gelecek Hedefleri

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Turan Aslantürk ise, KKTC'li güreşçi ve antrenörlerin, Türkiye'nin eğitim sisteminden faydalanarak teknik bilgilerini güncellemeleri ve gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. KKTC'deki güreşin canlandırılması için çalışmalara desteklerinin süreceğini belirten Aslantürk, bu başarıların yaygınlaştırılması adına büyük bir adım atıldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) güreşçiler, tecrübelerinden yararlanmak amacıyla...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) güreşçiler, tecrübelerinden yararlanmak amacıyla Edirne'deki antrenör ve güreşçilerle çalışmalara başladı. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve KKTC Güreş Federasyonu teknik ekipleri, KKTC'li güreşçilere destek amacıyla iş birliği yaptı. Teknik ekiple KKTC'den gelen güreşçiler, Edirne'deki antrenör ve güreşçilerle Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tesislerde antrenman yapıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) güreşçiler, tecrübelerinden yararlanmak amacıyla...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) güreşçiler, tecrübelerinden yararlanmak amacıyla Edirne'deki antrenör ve güreşçilerle çalışmalara başladı. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve KKTC Güreş Federasyonu teknik ekipleri, KKTC'li güreşçilere destek amacıyla iş birliği yaptı. Teknik ekiple KKTC'den gelen güreşçiler, Edirne'deki antrenör ve güreşçilerle Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tesislerde antrenman yapıyor.

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