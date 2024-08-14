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Klasik Yay Erkek Okçuluk Milli Takımı'nın Başarısının Sırrı: Aile Ortamı

Klasik Yay Erkek Okçuluk Milli Takımı, 'aile' ortamının getirdiği başarıyla Paris 2024'te bronz madalya kazanarak Türkiye'ye tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:17
Klasik Yay Erkek Okçuluk Milli Takımı'nın Başarısının Sırrı: Aile Ortamı

Klasik Yay Erkek Okçuluk Milli Takımı'nın Başarısının Sırrı: Aile Ortamı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak tarihe geçen Klasik Yay Erkek Okçuluk Milli Takımı üyeleri, başarının arkasında yatan asıl nedenin aile ortamı olduğuna dikkat çektiler.

Mete Gazoz'dan Aile Vurgusu

Takım kaptanı Mete Gazoz, başarılarının nedenini "Biz bu başarıyı takım olmaya borçluyuz. Sadece üç kişi değiliz; bu takımın arkasında birçok kişi var, çok büyük bir aileyiz" diyerek ifade etti.

Gazoz, madalya kazanmalarının yalnızca kendi çabaları değil, tüm takımın sinerjisinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Ayrıca Göktuğ Ergin gibi teknik direktörlerinin kendilerine olan katkısının altını çizdi.

Ulaş Berkim Tümer: "Mete ve Abdullah benim ailem"

Takımın genç oyuncusu Ulaş Berkim Tümer ise, başarının aile ortamına sahip olmaktan geçiştiğini belirtti ve "Mete bizi çok motive eder. Böyle olduğu için sahada takım halinde farklı bir moda giriyoruz" dedi.

Başarıyı Stresi Paylaşarak Elde Ettiler

Takımın en genç ismi Muhammed Abdullah Yıldırmış da başarılarının hak edilmiş olduğunu kaydederken, "10 yaşından beri okçuluk yapıyorum. Ailem ile birlikte ağlarken hissettiğim mutluluğu anlatamam" dedi.

Gelecek Hedefleri

Şampiyonlar, 2028 Los Angeles ve >2032 ile 2036 Olimpiyatları'nda da madalya hedeflediklerini belirttiler. Elde ettikleri başarı ile birlikte, aile ortamlarının devam ettiği sürece daha fazla madalya kazanacaklarına inanıyorlar.

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