Kocaeli Amatör Lig'de Şok: Takımlar Skor Haberine Göre Kaleleri Boşalttı

Kocaeli 1. Amatör Küme Play-Off A Grubu'nda eş zamanlı maçlarda takımlar, diğer karşılaşma skorlarına göre kalelerini boş bırakarak rakiplere gol izni verdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:23
Kocaeli 1. Amatör Küme Play-Off A Grubu'nda tartışmalı anlar

Kocaeli'de oynanan 1. Amatör Küme Play-Off A Grubu karşılaşmalarında son dakikalarda yaşanan gelişmeler tepki çekti. Aynı anda sahada bulunan iki maçta takımlar, diğer maçlardan gelen skor bilgilerini takip ederek oyunu sürdürdü.

Grubun tek devreli lig usulüne göre oynanan ve grubu lider bitiren takımı Süper Amatör Lig'e taşıyacak maçlarda; Tavşancılspor - Uzuntarla Belediyespor ile Çerkeşlispor - Bekirpaşa Başaranspor karşılaşmaları eş zamanlı olarak başladı. Son dakikalarda gelen goller ve anlık skor haberleri, sahadaki ekiplerin davranışlarını doğrudan etkiledi.

Maçlarda yaşanan skor zinciri

Başlangıçta Tavşancılspor 2-0 üstünlüğündeydi ve diğer maçta Çerkeşli - Bekirpaşa Başaranspor 1-1 eşitlik sürüyordu. Çerkeşlispor, 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 öne geçti; bu skor haberi Derince'de oynanan Tavşancıl - Uzuntarla maçına ulaştı. Ardından Uzuntarla, 90+5 ve 90+7. dakikalarda üç gol birden bularak 3-2 öne geçti ve bu skor Uzuntarla'yı Süper Amatör Lig'e taşıyordu.

Gelen sonuçlar Çerkeşli için olumsuz olunca Bekirpaşa Başaranspor, 90+8. dakikada skoru 2-2 yaptı. Bu haber diğer maça ulaşınca Tavşancılspor üst üste iki gol atıp maçta 4-3 üstünlük sağladı ve karşılaşma bu skorla bitti. Ancak Çerkeşli cephesinden 90+10. dakikada gelen golle Çerkeşlispor 3-2 galibiyete ulaştı. Sonuçların ardından gruptan çıkan takım ikili averajla Çerkeşlispor oldu.

Kameralara yansıyan görüntüler ve tepkiler

Söz konusu anlar kameralara böyle yansıdı: Maçların son diliminde bazı oyuncular topu durdurdu, kaleleri korumasız bırakarak rakiplerin gol atmasına izin verdi. Görüntülerde oyuncuların durduğu, kalecilerin sakatlanarak yere yattığı, sahaya sırtını döndüğü ve topun filelere gitmesine bilinçli olarak izin verildiği görüldü. Bu sahneler sosyal medyada ve saha çevresinde tepki çekti.

Yaşananlar, amatör liglerde eş zamanlı sonuç takibinin ve müsabaka disiplininin tartışılmasına yol açtı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları