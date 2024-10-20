DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.328.528,06 -0,4%

Kocaeli'de Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Yapıldı

Kocaeli'de düzenlenen Atlı Dayanıklılık Şampiyonası'nda Mehmet Mehdi Eker, 104 km parkurda birinci oldu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 17:47
Kocaeli'de Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Yapıldı

Kocaeli'de Heyecan Dolu Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından organize edilen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyona, Gebze Atlı Spor Kulübü Atlı Dayanıklılık Yerleşkesi'nde, İstanbulpark Orman Tesisleri'nde yapıldı.

Katılımcılar ve Yarışma Parkurları

Türkiye'nin dört bir yanından 100'den fazla sporcunun katıldığı bu dalda, toplam beş farklı parkur vardı. Yarışmacılar, 84, 64, 40 ve 20 kilometrelik parkurlarda kıyasıya bir mücadele verdiler.

Mehmet Mehdi Eker'in Başarısı

104 kilometrelik zorlu parkurda yer alan TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, "Warrior Girl" isimli atıyla mücadele etti. 68 yaşındaki Eker, zemin koşulları, fiziksel zorluklar ve zamana karşı olan yarışta zafer elde ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Atların Önemi ve Binicilik Sporu

Yarış sonrası değerlendirmelerde bulunan Eker, atların sadece bir yarış aracı olmadığını, aynı zamanda binicilerin en büyük dostu ve yoldaşı olduğunu vurguladı. Bu sporun fiziksel ve zihinsel dayanıklılık teşkil ettiğini ifade eden Eker, "Atlar, insanlara kendi sınırlarını zorlamayı ve doğayla uyum içerisinde yaşamayı öğretir. Binicilik, gençlere önemli bir sorumluluk kazandırır ve onlara doğayla daha derin bir bağ kurma fırsatı sunar," diye ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
2
TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece'yi Mağlup Etti
3
On Hotels Alanya Belediyespor, TÜRŞAD'ı Zorlanmadan Geçti
4
Türkiye Milli Erkek Curling Takımı Tallinn Kupası'nda Zafer Kazandı
5
Antalyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 ile Geçti
7
Ece Kır Üret: Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'na Yükselişi

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek