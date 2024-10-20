Kocaeli'de Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Yapıldı

Kocaeli'de Heyecan Dolu Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından organize edilen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyona, Gebze Atlı Spor Kulübü Atlı Dayanıklılık Yerleşkesi'nde, İstanbulpark Orman Tesisleri'nde yapıldı.

Katılımcılar ve Yarışma Parkurları

Türkiye'nin dört bir yanından 100'den fazla sporcunun katıldığı bu dalda, toplam beş farklı parkur vardı. Yarışmacılar, 84, 64, 40 ve 20 kilometrelik parkurlarda kıyasıya bir mücadele verdiler.

Mehmet Mehdi Eker'in Başarısı

104 kilometrelik zorlu parkurda yer alan TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, "Warrior Girl" isimli atıyla mücadele etti. 68 yaşındaki Eker, zemin koşulları, fiziksel zorluklar ve zamana karşı olan yarışta zafer elde ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Atların Önemi ve Binicilik Sporu

Yarış sonrası değerlendirmelerde bulunan Eker, atların sadece bir yarış aracı olmadığını, aynı zamanda binicilerin en büyük dostu ve yoldaşı olduğunu vurguladı. Bu sporun fiziksel ve zihinsel dayanıklılık teşkil ettiğini ifade eden Eker, "Atlar, insanlara kendi sınırlarını zorlamayı ve doğayla uyum içerisinde yaşamayı öğretir. Binicilik, gençlere önemli bir sorumluluk kazandırır ve onlara doğayla daha derin bir bağ kurma fırsatı sunar," diye ekledi.