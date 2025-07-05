Kocaeli'de Avrupa Yıldızlar Judo Kupası Heyecanı Başladı

Avrupa Yıldızlar Judo Kupası Kocaeli'de Düzenleniyor

Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı. Organizasyon, 16 farklı ülkeden toplam 459 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecan içinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan Açıklamalar

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı ve EJU Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Huysuz, turnuvanın amacını ve önemini AA muhabirine açıklayarak, "Bu organizasyon, genç sporcuların gelişimini desteklemek ve judonun temel ilkelerini öğretmek amacıyla düzenleniyor," dedi.

Huysuz, turnuvaya Türkiye'den 170 sporcunun katıldığını belirtti. Ayrıca, Kupaya Türkiye Judo Şampiyonası'nda ilk yediye giren sporcuların da davet edildiğini vurguladı.

Judo Seminerleri ve Gelecek Hedefleri

Sezer Huysuz, "Avrupa Kupası'nın yanı sıra Kodokan judo semineri de düzenleniyor. Temel hedefimiz çocukların judo eğitimi almasını sağlamak," diyerek etkinliğin önemini ifade etti. Portekiz ve Japonya'dan gelen iki dünya ve olimpiyat şampiyonunun eğitimlerde yer alacağını da sözlerine ekledi.

Gelecek yıl yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etme hedefleri olduğunu belirten Huysuz, "Büyük ihtimalle Avrupa Şampiyonası'nı da Kocaeli'de gerçekleştireceğiz. Kocaeli, Avrupa'da ve dünyada judonun geliştirilmesi açısından önemli bir merkez haline gelmeye başladı," şeklinde konuştu.

Organizasyon yarın sona erecek olup, judo tutkunları için unutulmaz anlara sahne olması bekleniyor.

Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele ediyor.

Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele ediyor.