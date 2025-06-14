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Kocaeli'de Off-Road Tutkunları 3. Gebze Festivali'nde Buluştu

Kocaeli'deki 3. Gebze Off-Road Festivali'ne 150 sürücü ve 7 bin izleyici katıldı. Festival heyecanı yarın yapılacak hız etabıyla sona erecek.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 15:52
Kocaeli'de Off-Road Tutkunları 3. Gebze Festivali'nde Buluştu

Kocaeli'de Off-Road Tutkunları 3. Gebze Festivali'nde Buluştu

Kocaeli'de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali kapsamında, off-road tutkunları Denizli Mahallesi'nde bir araya geldi. Gebze Belediyesi tarafından organize edilen festival, farklı şehirlerden gelen 60 kulüpten toplamda 150 sürücünün katılımıyla gerçekleşti.

Festival alanında heyecan dolu dolu anların yaşanacağını bilen izleyiciler, parkurun yanındaki tepelere ve izleme alanlarına akın etti. Yarışların ilk gününde, sürücüler zorlu parkurlardan geçerek yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, adrenalin dolu bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti ve Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların olduğunu belirtti. Ayrıca, 7 binden fazla izleyicinin müsabakaları takip ettiğini de sözlerine ekledi.

Festival, yarın düzenlenecek hız etabıyla sona erecek ve bu heyecan dolu etkinliğin ardından tüm katılımcılar evlerine unutulmaz anılarla dönecek.

Kocaeli'de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali başladı. Gebze Belediyesi tarafından Denizli...

Kocaeli'de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali başladı. Gebze Belediyesi tarafından Denizli Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, farklı şehirlerdeki 60 kulüpten 150 sürücü araçlarıyla katıldı.

Kocaeli'de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali başladı. Gebze Belediyesi tarafından Denizli...

Kocaeli'de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali başladı. Gebze Belediyesi tarafından Denizli Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, farklı şehirlerdeki 60 kulüpten 150 sürücü araçlarıyla katıldı.

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