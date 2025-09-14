Kocaeli'de Türkiye Süpermoto Şampiyonası 4. Ayak Sona Erdi
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Körfez Yarış Pistinde tamamlandı. Dün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyon, bugün sona erdi.
Yarışa Katılım ve İzleyiciler
Yarışlarda 46 sporcu mücadele etti. Etkinlik boyunca yarışları Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu de takip etti.
Kategoriler ve Birinciler
Yarışlarda mücadele edilen kategoriler ve birinciler şu şekilde gerçekleşti:
Süpermoto Open: Adem Işık
Süpermoto S3: İbrahim Taşhan
85 cc: Çağatay Çoklar
65 cc: Poyraz Bor
50 cc: Zayn Sofuoğlu
50 cc Minikler: Rüzgar Ceyhan
Ödül Töreni
Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan ve federasyon yetkilileri takdim etti.
