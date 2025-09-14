Kocaeli'de Türkiye Süpermoto Şampiyonası 4. Ayak Sona Erdi

Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşen Türkiye Süpermoto Şampiyonası 4. ayak yarışlarında 46 sporcu mücadele etti; kategorilerin kazananları ödüllerini aldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:41
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Körfez Yarış Pistinde tamamlandı. Dün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyon, bugün sona erdi.

Yarışa Katılım ve İzleyiciler

Yarışlarda 46 sporcu mücadele etti. Etkinlik boyunca yarışları Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu de takip etti.

Kategoriler ve Birinciler

Yarışlarda mücadele edilen kategoriler ve birinciler şu şekilde gerçekleşti:

Süpermoto Open: Adem Işık

Süpermoto S3: İbrahim Taşhan

85 cc: Çağatay Çoklar

65 cc: Poyraz Bor

50 cc: Zayn Sofuoğlu

50 cc Minikler: Rüzgar Ceyhan

Ödül Töreni

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan ve federasyon yetkilileri takdim etti.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.

