Kocaeli Kadın Basketbol 70-67 Dardanel Çanakkale Belediyespor — KBSL 6. Hafta

Kocaeli Kadın Basketbol 70-67 Dardanel Çanakkale Belediyespor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında ev sahibi Kocaeli Kadın Basketbol, konuk Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 70-67 mağlup etti. Mücadele, seyir zevki yüksek bir opsiyonla sona erdi ve Kocaeli sahadan üç sayı farkla galip ayrıldı.

Maç Detayları

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Uğur Yüksel, Yasin Alkan

Kadrolar ve skor katkıları

Kocaeli Kadın Basketbol: Esmery Dahiana Martinez 3, Derin Yaya, Yağmur Bul, Jazmine Antoinette Jones 24, Taya Riley Reimer 17, Buket Ünal 9, Egle Zabtkaite 17, Şuğranur Hatice Sönmez

Başantrenör: Efe Güven

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Sheylani Marie Peddy 11, Meryem Gültekin 12, Başak Altunbey 11, Sydney Tamara Nicole Wallace 24, Aerial Leann Powers 2, Saliha Mandıracı, Elif Emirtekin, Dilara Tongar 3, Simge Tokmak 4, Nisa Yalçın

Başantrenör: Tuğçe Canbaz

Periyotlar

1. Periyot: 23-24 (Çanakkale Belediyespor lehine)

Devre: 35-39 (Çanakkale Belediyespor lehine)

3. Periyot: 49-49

Son düdük çaldığında Kocaeli Kadın Basketbol, rakibini 70-67 yenerek sahadan galip ayrıldı.

KOCAELİ KADIN BASKETBOL TAKIMI MAÇI 70-67 KAZANDI. LİGDE İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.