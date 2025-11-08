Kocaeli Kadın Basketbol 70-67 Dardanel Çanakkale Belediyespor — KBSL 6. Hafta

KBSL 6. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol, Yahya Kaptan'da Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 70-67 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:33
Kocaeli Kadın Basketbol 70-67 Dardanel Çanakkale Belediyespor — KBSL 6. Hafta

Kocaeli Kadın Basketbol 70-67 Dardanel Çanakkale Belediyespor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında ev sahibi Kocaeli Kadın Basketbol, konuk Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 70-67 mağlup etti. Mücadele, seyir zevki yüksek bir opsiyonla sona erdi ve Kocaeli sahadan üç sayı farkla galip ayrıldı.

Maç Detayları

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Uğur Yüksel, Yasin Alkan

Kadrolar ve skor katkıları

Kocaeli Kadın Basketbol: Esmery Dahiana Martinez 3, Derin Yaya, Yağmur Bul, Jazmine Antoinette Jones 24, Taya Riley Reimer 17, Buket Ünal 9, Egle Zabtkaite 17, Şuğranur Hatice Sönmez

Başantrenör: Efe Güven

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Sheylani Marie Peddy 11, Meryem Gültekin 12, Başak Altunbey 11, Sydney Tamara Nicole Wallace 24, Aerial Leann Powers 2, Saliha Mandıracı, Elif Emirtekin, Dilara Tongar 3, Simge Tokmak 4, Nisa Yalçın

Başantrenör: Tuğçe Canbaz

Periyotlar

1. Periyot: 23-24 (Çanakkale Belediyespor lehine)

Devre: 35-39 (Çanakkale Belediyespor lehine)

3. Periyot: 49-49

Son düdük çaldığında Kocaeli Kadın Basketbol, rakibini 70-67 yenerek sahadan galip ayrıldı.

KOCAELİ KADIN BASKETBOL TAKIMI MAÇI 70-67 KAZANDI. LİGDE İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

KOCAELİ KADIN BASKETBOL TAKIMI MAÇI 70-67 KAZANDI. LİGDE İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN 6. HAFTASINDA KOCAELİ KADIN BASKETBOL, DARDANEL ÇANAKKALE...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3. Kamu Spor Oyunları Ege Grup Müsabakaları Manisa’da Sona Erdi
2
Aliağa FK 7-1 Adanaspor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. Hafta Sürprizi
3
Bandırmaspor 1-0 Boluspor: Gürsel savunmanın önemini vurguladı
4
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 2-2 Çaykur Rizespor
5
Anıl Demirci: Galibiyet Fırsatlarını Değerlendiremedik | Gaziantep FK 2-2
6
Kocaeli Kadın Basketbol 70-67 Dardanel Çanakkale Belediyespor — KBSL 6. Hafta
7
İlhan Palut: Çaykur Rizespor - Gaziantep FK 2-2, Beraberlik İdeal Sonuç

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00