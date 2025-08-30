Kocaelispor 0-0 Zecorner Kayserispor — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kocaelispor-Zecorner Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İlk yarı özet

24. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ortasında altıpas içinde topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

31. dakikada Kocaelispor'un kontra atağında topu orta sahadan rakip ceza sahası önüne taşıyan Oğulcan Çağlayan'ın altıpas içine yaptığı ortayı rakip savunma oyuncusu uzaklaştırdı.

35. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın orta sahadan penaltı noktasına yaptığı ortada topla buluşan Petkovic, şık bir şekilde önüne aldığı meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Bu arada, Kocaelisporlu ve Zecorner Kayserisporlu oyuncular sahaya "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor, Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Kocaelispor maskotu, sahaya çıkan futbolcuları selamladı.