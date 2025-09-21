Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 6. Hafta

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Maçta önemli kurtarışlar ve Vincenzo Montella tribünde yer aldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 19:26
Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 6. Hafta

Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 6. Hafta

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma her iki takım için de birer puan kazandırdı.

51. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Churlinov'un çektiği şutta kaleci Fofana topu çeldi ve tehlikeyi önledi.

55. dakikada ceza sahası dışından Keita'nın şutunda da Fofana soluna uzanarak meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

71. dakikada Buljubasic, ceza sahası dışından aşırtma bir vuruş yaptı; kaleci Jovanovic bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

Maç, gol düellosu olmadan 1-1 sona erdi ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella müsabakayı tribünden takip etti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir 1-1 Alanyaspor: Nuri Şahin'den 'Oyunu domine etmek' vurgusu
2
Joao Pereira: "İkinci yarıda maçı kazanmayı hak ettik" — Başakşehir 1-1 Alanyaspor
3
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başladı: İlk Hafta Sonuçları
4
Bursaspor 92-73 PAOK: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi
5
Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 6. Hafta
6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Yüksekovaspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler
7
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-1 Corendon Alanyaspor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü