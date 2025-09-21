Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 6. Hafta

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma her iki takım için de birer puan kazandırdı.

51. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Churlinov'un çektiği şutta kaleci Fofana topu çeldi ve tehlikeyi önledi.

55. dakikada ceza sahası dışından Keita'nın şutunda da Fofana soluna uzanarak meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

71. dakikada Buljubasic, ceza sahası dışından aşırtma bir vuruş yaptı; kaleci Jovanovic bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

Maç, gol düellosu olmadan 1-1 sona erdi ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella müsabakayı tribünden takip etti.