Kocaelispor 1-1 Kayserispor: Selçuk İnan'dan 'Kötünün İyisi' Yorumu

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kocaelispor, Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı; Selçuk İnan, kısa sürede gelen reaksiyon ve bir puanın 'kötünün iyisi' olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:46
Maç sonrası değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının performansını ve maçın kritik anlarını değerlendirdi.

İnan, maçtan önce zorlu bir mücadele beklediklerini oyuncularıyla paylaştıklarını belirterek, hücumda üretken olduklarını ancak son vuruşlarda etkili olamayınca baskı hissettiklerini söyledi.

Tekrar eden sözleriyle İnan, "Doğruyu söylemek gerekirse bu kadar net pozisyonlara girebileceğimizi önceden kestirememiştim. Maçı kazanabilecek pozisyonlara girdik. Ancak onları değerlendiremeyince üzerimizde biraz baskı hissettik." dedi.

Takımın gol sonrası hızlı reaksiyonuna dikkat çeken İnan, maçın önemli satır başlarını şu sözlerle özetledi: "Kayserisporlu oyuncunun attığı golden sonra takımın kısa sürede reaksiyon göstermesi ve bir şekilde puanla tanışmamız, en azından kötünün iyisi oldu. Biraz nefes almamızı sağladı."

Maç boyunca takıma destek veren taraftarlara değinen İnan, galibiyet hedeflediklerini ancak bunu başaramadıkları için üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Galibiyet için taraftarlarımızla, şehrimizle çok odaklanmıştık. 90 dakika boyunca takımımı destekleyen taraftarlara üç puan hediye edemediğimiz için takımımla üzgünüz, mahcup hissediyoruz. Ama maçlar böyle oluyor. Çok yakındık kazanmaya, kazanamadık. Bir puan aldık." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

