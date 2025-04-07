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Kocaelispor 12 Maçtır Yenilmez: Zirveyi Bırakmıyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de 12 maçtır kaybetmeyerek zirvedeki yerini koruyor. 22 haftadır liderliğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:03
Kocaelispor 12 Maçtır Yenilmez: Zirveyi Bırakmıyor

Kocaelispor Zirveye Yerleşti

Trendyol 1. Lig'de son 12 maçını kaybetmeyen Kocaelispor, topladığı puanlarla zirvedeki yerini korumayı başardı. Yeşil-siyahlı ekip, son mağlubiyetini 20 Ocak'ta deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık skorla yaşadı. O tarihten bu yana 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kocaelispor, bu süreçte 5 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Galibiyetlerle Dolu Bir Süreç

Kocaelispor, bu periyotta Siltaş Yapı Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK, Ahlatcı Çorum FK ve Sakaryaspor karşısında sahadan galip ayrılırken, Erzurumspor FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Uğur Okulları İstanbulspor, Central Hospital Ümraniyespor, MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Teksüt Bandırmaspor maçlarından ise beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda toplam 18 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde ise 8 gol gördü.

22 Haftadır Zirvede

Ligin 8, 9, 12, 13, 14 ve 15. haftalarını lider tamamlayan Kocaelispor, zirveye yerleştiği 17. haftadan bu yana yerini korumaktadır. Geride kalan 32 haftalık süreçte toplam 22 haftayı zirvede tamamlayan yeşil-siyahlılar, ligin kalan bölümünü de lider kapatarak 16 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

Son Durum

Dün deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor'un, lig ikincisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkı 4'e düşerken, bu hafta mağlup olan lig üçüncüsü Erzurumspor FK ile fark 9 puana çıktı.

Kocaelispor'un Kalan Maçları

Kocaelispor'un kalan 6 haftadaki maçları şöyle:
Kocaelispor (63): Adanaspor (D), Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

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