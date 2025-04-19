Kocaelispor, 16 Yıl Sonra Süper Lig'e Yükseldi
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Ligin 35. hafta maçında Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Ligde zirveyi ilgilendiren karşılaşmayı Boluspor, 66. dakikada Jefferson'un attığı golle kazandı.
Bu sonuçla Kocaelispor, ligin bitimine 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyerek, 2008-2009 sezonundan sonra yeniden bu düzeyde mücadele etme hakkı kazandı.
Kocaelispor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Taraftarlar, İzmit Kent Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Taraftarlar, İzmit Kent Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı.