Kocaelispor, 2024-2025 Sezonuna Zirvede Başladı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de Zirvede

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun 17 haftalık ilk bölümünü 35 puanla zirvede tamamladı. Geçen sezonu 6. sırada bitiren yeşil-siyahlılar, play-off 1. tur maçında Ahlatcı Çorum FK'ye elenerek Süper Lig hasretini 15 yıla çıkarmıştı; bu sezon ise zirve yarışını sürdürerek hayallerine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Teknik Direktör Değişikliği ve Başarılar

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde sezona başlayan Kocaelispor, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle dikkat çekti. İç sahada 17, deplasmanda ise 18 puan toplayarak ligin en yakın rakibi Teksüt Bandırmaspor'un 2 puan önünde yer alıyor.

Sezonun ilk 16 haftasında takımın başında yer alan Sağlam, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çorluspor 1947'yi 3-2 mağlup ettikten yalnızca iki gün sonra sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Sağlam'ın istifasının ardından, Kocaelispor yönetimi teknik direktör arayışına girdi ve en sonunda Sipay Bodrum FK’yı çalıştıran İsmet Taşdemir ile anlaşmaya vardı.

Gol Krallığı ve Tarihi Galibiyet

Kocaelispor, ligin ilk bölümünde 27 gol atarak en skorer takımlar arasında yer aldı. Takımın en golcü futbolcuları Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes oldu; her ikisi de 7 golle bu başarıyı elde etti.

Yeşil-siyahlıların bu sezonki bir diğer dikkat çekici başarılarından biri de “Marmara Derbisi” oldu. Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek 42 yıl aradan sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı.