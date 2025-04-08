Kocaelispor, Adanaspor Maçına Hazırlanıyor: Taşdemir Açıklamalarda Bulundu

Kocaelispor, Adanaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 10 Nisan Perşembe günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacağı kritik maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Taşdemir'den Önemli Açıklamalar

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanlar, Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları ile antrenmanı tamamladı.

Basın mensuplarına konuşan Taşdemir, geride kalan haftada Teksüt Bandırmaspor ile berabere kalarak üzüntü yaşadıklarını belirtti. Deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçının zorluğuna dikkat çeken teknik adam, "Bu rakibin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla onun için de bir oyun oynayacaklardır. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Belki de 'Şampiyonluk maçımıza çıkıyoruz.' Şampiyonluğu yüzde 90 halletmiş olacağız inşallah." diyerek umutlu bir açıklama yaptı.

Ayrıca, Taşdemir, hedeflerinin şampiyon olmak ve takımı, kenti layık olduğu yere taşımak olduğunu da sözlerine ekledi.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.