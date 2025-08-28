Kocaelispor, Ahmet Hasan Göcen ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 22 yaşındaki kaleci Ahmet Hasan Göcen ile yollarını ayırdı.

Kulüp açıklaması

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, Futbolcumuz Ahmet Hasan Göcen'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Ahmet Hasan Göcen'e emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz.

Maç istatistikleri

Genç kaleci, Kocaelispor formasıyla 2024-2025 sezonunda 2 maça çıkmıştı.