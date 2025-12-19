Konyaspor - Kayserispor: 35. Randevu ve Konya'nın Üstünlüğü

Konyaspor ile Kayserispor 35. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Konyaspor - Kayserispor maçıyla birlikte iki takım ligdeki 35. randevularına çıkacak. Geride kalan karşılaşmalarda Konya ekibinin belirgin bir üstünlüğü bulunuyor.

Konyaspor, geride kalan 16 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 16 puan topladı. Ev sahibi ekip, ligde şu an 12. sırada yer alıyor. Karşı taraf Kayserispor ise aynı sürede 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı ve ligde 16. sırada bulunuyor. Maç yarın saat 14.30'da oynanacak.

Galibiyette Konyaspor açık ara önde: İki ekip Süper Lig tarihinde daha önce oynanan 34 maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Konyaspor 16 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Hakemler

Karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcı hakemliklerini Erkan Akbulut ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Turgut Doman ise maçın 4. hakemi olarak görev alacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 17. HAFTASINDA OYNANACAK OLAN KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇIYLA BİRLİKTE İKİ TAKIM LİGDEKİ 35. RANDEVULARINA ÇIKACAK. (ARŞİV)