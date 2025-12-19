DOLAR
Konyaspor - Kayserispor: 35. Randevu ve Konya'nın Üstünlüğü

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Konyaspor ile Kayserispor 35. kez karşılaşacak; Konyaspor'un 16-7 galibiyet üstünlüğü sürüyor. Maç yarın 14.30'da, hakem Ömer Tolga Güldibi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:59
Konyaspor - Kayserispor: 35. Randevu ve Konya'nın Üstünlüğü

Konyaspor ile Kayserispor 35. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Konyaspor - Kayserispor maçıyla birlikte iki takım ligdeki 35. randevularına çıkacak. Geride kalan karşılaşmalarda Konya ekibinin belirgin bir üstünlüğü bulunuyor.

Konyaspor, geride kalan 16 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 16 puan topladı. Ev sahibi ekip, ligde şu an 12. sırada yer alıyor. Karşı taraf Kayserispor ise aynı sürede 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı ve ligde 16. sırada bulunuyor. Maç yarın saat 14.30'da oynanacak.

Galibiyette Konyaspor açık ara önde: İki ekip Süper Lig tarihinde daha önce oynanan 34 maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Konyaspor 16 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Hakemler

Karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcı hakemliklerini Erkan Akbulut ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Turgut Doman ise maçın 4. hakemi olarak görev alacak.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

