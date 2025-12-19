DOLAR
Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile Yeniden Anlaştı

Gaziantep FK, istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz ile kısa süren ayrılığın ardından yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:39
Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde istifa ederek görevinden ayrılan Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Görüşmelerde sorunlar giderildi

Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ile başarılı teknik adam arasında yapılan görüşmede sorunlar giderilerek yeniden anlaşma sağlanırken, bu karar kamuoyuna "Kaldığımız yerden devam, Gaziantep ’Yılmaz’" başlığıyla duyuruldu.

Kulüp açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz"

