Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile Yeniden Anlaştı

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde istifa ederek görevinden ayrılan Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Görüşmelerde sorunlar giderildi

Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ile başarılı teknik adam arasında yapılan görüşmede sorunlar giderilerek yeniden anlaşma sağlanırken, bu karar kamuoyuna "Kaldığımız yerden devam, Gaziantep ’Yılmaz’" başlığıyla duyuruldu.

Kulüp açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz"

