Ağrı Spor Lisesi Hentbolda Türkiye Yarı Finallerine Yükseldi

Siirt'te düzenlenen 2025-2026 Okul Sporları Hentbol Gençler Grup Müsabakaları'nda Ağrı Spor Lisesi erkek hentbol takımı birinci olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Turnuva Detayları

12-19 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 9 ilin katılım sağladığı okul sporları hentbol grup müsabakalarında Ağrı Spor Lisesi erkek hentbol takımı, sergilediği başarılı performansla grup birincisi oldu. Aynı organizasyonda mücadele eden Ağrı Spor Lisesi kız hentbol takımı ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Elde edilen sonuçlarla birlikte erkek hentbol takımı, Türkiye yarı finallerinde Ağrı'yı temsil etme hakkı kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü'nün Açıklaması

Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada sporun öğrencilerin çok yönlü gelişimindeki önemine dikkat çekerek, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

"Akademik başarının yanında sportif başarıyı da son derece önemsiyoruz. Öğrencilerimizin disiplinli, özgüvenli ve takım ruhuna sahip bireyler olarak yetişmesi için okul sporlarını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ağrı Spor Lisesi’nin hentbol branşında elde ettiği bu derece, uzun süredir verilen emeğin ve özverili çalışmanın bir sonucudur. Tecrübeli öğretmen kadromuzla, planlı ve kararlı bir şekilde Türkiye finallerinde ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu başarıda emeği geçen okul müdürümüz Kerem Güngör’e, beden eğitimi öğretmenlerimiz Yakup Ölçer ve Abdurrahman Kara’ya, sporcularımıza ve onları destekleyen ailelerine teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye yarı finallerinde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek ilimizi gururlandıracaklarına inanıyorum."

Kökrek, Ağrı’da sportif altyapının güçlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin desteklenmesi adına çalışmaların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

