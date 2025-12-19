Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybolda İl İkincisi Oldu

Erzurum okul sporlarında dikkat çeken performans

Erzurum’da düzenlenen okul sporları voleybol müsabakalarında Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önemli bir başarıya imza atarak il ikincisi oldu.

Turnuvada gösterdiği performansla dikkat çeken Aşkale ekibi, Antrenör Mehmet Kırık ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Alpay Canikli yönetiminde finale kadar yükseldi.

Temsilcimiz turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı; ilk karşılaşmada Atatürk Üniversitesi Sümeyla Sıtkı Alp Lisesi’ni 3-0 mağlup etti. İkinci maçta da Aziziye Yavuz Selim Tarım MTAL karşısında sahadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Finalde Raşit Karabacak Spor Lisesi'ne 3-0'lık yenilgi

Final müsabakasında Erzurum Raşit Karabacak Spor Lisesi ile şampiyonluk mücadelesi veren Aşkale ekibi, çekişmeli geçen maçta setleri 25-17, 25-23, 25-22 sonuçlarıyla karşılaşmayı 3-0 kaybederek turnuvayı il ikincisi olarak tamamladı.

Final karşılaşması Erzurum Kapalı Spor Salonunda oynandı. Maçı Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahraman da tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Turnuva sonunda elde edilen il ikinciliği, Aşkale spor camiasında buruk bir sevinç yaratırken, sporcular ve teknik ekip performanslarıyla takdir topladı.

