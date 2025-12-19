DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,03%
ALTIN
5.984,68 -0,44%
BITCOIN
3.781.070,71 -4,15%

Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybolda İl İkincisi

Erzurum okul sporları voleybolunda Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, finalde Raşit Karabacak Spor Lisesi'ne 3-0 yenilerek il ikincisi oldu.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:04
Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybolda İl İkincisi

Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybolda İl İkincisi Oldu

Erzurum okul sporlarında dikkat çeken performans

Erzurum’da düzenlenen okul sporları voleybol müsabakalarında Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önemli bir başarıya imza atarak il ikincisi oldu.

Turnuvada gösterdiği performansla dikkat çeken Aşkale ekibi, Antrenör Mehmet Kırık ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Alpay Canikli yönetiminde finale kadar yükseldi.

Temsilcimiz turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı; ilk karşılaşmada Atatürk Üniversitesi Sümeyla Sıtkı Alp Lisesi’ni 3-0 mağlup etti. İkinci maçta da Aziziye Yavuz Selim Tarım MTAL karşısında sahadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Finalde Raşit Karabacak Spor Lisesi'ne 3-0'lık yenilgi

Final müsabakasında Erzurum Raşit Karabacak Spor Lisesi ile şampiyonluk mücadelesi veren Aşkale ekibi, çekişmeli geçen maçta setleri 25-17, 25-23, 25-22 sonuçlarıyla karşılaşmayı 3-0 kaybederek turnuvayı il ikincisi olarak tamamladı.

Final karşılaşması Erzurum Kapalı Spor Salonunda oynandı. Maçı Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahraman da tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Turnuva sonunda elde edilen il ikinciliği, Aşkale spor camiasında buruk bir sevinç yaratırken, sporcular ve teknik ekip performanslarıyla takdir topladı.

ERZURUM’DA OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN VOLEYBOL MÜSABAKALARINDA AŞKALE MESLEKİ VE TEKNİK...

ERZURUM’DA OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN VOLEYBOL MÜSABAKALARINDA AŞKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, İL İKİNCİSİ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

ERZURUM’DA OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN VOLEYBOL MÜSABAKALARINDA AŞKALE MESLEKİ VE TEKNİK...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkeli Anadolu Lisesi'nden Bilek Güreşinde 5 İl Birinciliği
2
Kamil Ocak Spor Salonu 25 Aralık’ta Açılıyor: Gazi Oyunları İlk Etkinlik
3
Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybolda İl İkincisi
4
Ağrı Spor Lisesi Hentbolda Türkiye Yarı Finallerine Yükseldi
5
Adem Çağlayan: 'Atmaktan Çok Kaçırdıklarımızı Sorgulamalıyız' — Elazığspor Play-off Hedefinde
6
Konyaspor - Kayserispor: 35. Randevu ve Konya'nın Üstünlüğü
7
Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile Yeniden Anlaştı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül