Adem Çağlayan: 'Atmaktan Çok Kaçırdıklarımızı Sorgulamalıyız' — Elazığspor Play-off Hedefinde

Adem Çağlayan: 'Atmaktan Çok Kaçırdıklarımızı Sorgulamalıyız'

Seza Çimento Elazığspor'da hedef play-off

Seza Çimento Elazığspor'un başında çıktığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör Adem Çağlayan, antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Çağlayan, takımın hücum potansiyeline vurgu yaparak, "Sürekli ileriye top taşıyan oyunculara sahibiz. Ön taraftaki oyuncularımız da iyi olunca rahat gol buluyoruz. Atmaktan çok, kaçırdıklarımızı sorgulamalıyız. Golle ilgili bir sıkıntımız yok inşallah sezon sonuna kadar böyle gider" dedi.

Teknik direktör, geldiklerinde 13-15 puan barajını hedeflediklerini belirterek, Erbaa'da oynanan maçın serinin bir parçası olduğunu ve oyuncuların taktiğe bağlı kalarak rahat bir oyun sergilediklerini anlattı. "Rahatsız oldukları önceki travmaların ardından inançları arttı ve saha içindeki taktik disipline son ana kadar bağlı kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Çağlayan, play-off mücadelesine ilişkin hedefleri netleştirerek, "Play-off'u zorlayacaksan play-off hattına kendimizi atmamız lazım. Bu hafta Allah'a şükür takım play-off hattına girdi. Kalan 2 maçımızı da kazanıp devreye avantajlı girmek istiyoruz. Liderle aramızdaki puan farkını biraz daha düşürmek istiyoruz. Geldiğimizde 12'ydi şimdi 8 bu bizi mutlu ediyor. Hedeflerimize ulaşmak için kısa bir yol kaldı. İki maçta 6 puan alırsak istediğimizi almış olacağız" dedi.

Takımdaki profesyonel duruşa da dikkat çeken Çağlayan, "Çok iyiler ve profesyonelce sürece yaklaşmaya çalışıyorlar. Bizlere, sisteme inanıyorlar. Bizden önceki travmalar üzdü. İnançları biraz daha arttı çocukların. Son ana kadar taktiksel disipline bağlı kalıyorlar; saha içinde ne söylüyorsak onu yapıyorlar. Bunu da zaten skorlara yansıtıyorlar" şeklinde konuştu.

Son olarak savunma analizlerine değinen Çağlayan, hücumda değerli oyunculara sahip olduklarını belirterek, takımın gollerde sorun yaşamadığını ve kaçırılan pozisyonların üzerinde durduklarını yineledi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 18. Haftası'nda İskenderunspor'u konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor, kalan maçlarla devre arasına avantajlı girmeyi hedefliyor.

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ADEM ÇAĞLAYAN