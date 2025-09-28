Kocaelispor, Beşiktaş Deplasmanında — Trendyol Süper Lig 7. Hafta

Kocaelispor, Beşiktaş Deplasmanında

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Son dönem formu ve hedefler

Körfez temsilcisi, Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarından mağlubiyetle ayrıldı; Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından ise beraberlikle döndü. Bu performansın ardından takım, Beşiktaş deplasmanında başarılı sonuç almayı hedefliyor.

Takım kadrosunda sakatlık sıkıntıları da bulunuyor. Mateusz Wieteska ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları devam ediyor.

Kocaelispor, ligde 2 puanla ve son sırada yer alıyor; bu nedenle Beşiktaş karşılaşması kritik önem taşıyor.